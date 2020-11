Odsherred Kommune måtte i 2019 fyre 15 på grund af ikke-tilfredsstillende prøvetid. Foto: Foto: Margrethe Groth

De klarede ikke prøvetiden

Odsherred - 14. november 2020 kl. 11:14 Af Torben andersen Kontakt redaktionen

En prøvetid på tre måneder, og så er jobbet dit.

Mange lønmodtagere har hørt bemærkningen, og for langt de fleste forløber prøvetiden så smertefrit, at de stille og roligt glider over i en fastansættelse.

Men Odsherred Kommune måtte i 2019 fyre 15 personer, som ikke bestod prøvetiden.

Det fremgår af kommunens arbejdsmiljø-og personaleredegørelse 2019/2020, som er afleveret til økonomiudvalget.

Blandt de 15, som ikke bestod prøvetiden, var fire lærere.

- Nogle nyansatte lærere kan åbenbart ikke rumme eleverne og varetage lærerrollen tilfredsstillende. Det kan til tider være svært at få finde lærere, og så bliver man nødt til at ansætte dem, der er. Og hvis de ikke kan nå at klare jobbet inden for de tre måneder, så kommer der jo en afskedigelse, konstaterer arbejdsmiljøkonsulent i Odsherred Kommune Birte Friis Skytte.

Christina Even, formand for Odsherreds Lærerkreds mener, at det svært at sige noget entydigt om tallene.

- Måske skrider man lidt hurtigere end tidligere til værks med afskedigelser efter endt prøvetid. Det kan jo både være rettidig omhu, og det kan være, at man ikke giver vedkommende en chance, siger hun. ta