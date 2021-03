Overnatning i sheltere er blevet særdeles populære under corona-pandemien, og det glæder i Naturstyrelsen.

De gratis »hoteller« er særdeles populære

I 2020 var der, ifølge Naturstyrelsen, 12.476 bookinger på styrelsens sheltere på Sjælland, og 149.621 personer, der overnattede i de små lækre »hoteller,« hvor man får adgang til at sove i unik natur til nul kroner.

Også i Odsherred har shelteren ramt naturglade besøgende, og Palle Graubæk, der står for at håndtere bookingerne hos Naturstyrelsen Midtsjælland, hvor Odsherred hører under, har haft travlt.