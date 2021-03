En af de første is, der i løbet af sommeren bliver langet over disken i isboden ved Ordrup- købmanden. Allerede den første dag var det saltkaramel , der var det største hit. Foto: Jesper Danscher

De første kunder kom kørende fra Kalundborg

Odsherred - 29. marts 2021 kl. 09:23 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Selvom termometeret havde svært ved at komme over 4 grader, mødte de første trofaste kunder, da Isøre Is åbnede kiosken i Ordrup.

Lørdag klokken 12 slog iskiosken i forbindelse med Ordrup-købmanden skodderne op for en ny sæson.

Vejrguderne havde nu ikke koordineret datoen, for en temperatur lige omkring de fire graders varme lagde en dæmper på istrangen.

Men da avisen var forbi først på eftermiddagen, kunne Viktor Vester Andersen, fortælle om et relativt pænt fremmøde.

Faktisk var de første kunder, der stod klar, da han åbnede skodderne, kørt hele vejen fra Kalundborg for at få årets første Isøre Is.

Andre stamkunder kiggede også forbi. Og så var der enkelt motorcyklist, der lige var nede at vende ved købmanden og så lod sig friste.

- En af de nye varianter vi har med i år, er is til veganere, fortæller Viktor Vester Andersen og fortsætter:

- Tidligere måtte veganerne nøjes med et spise sorbet-is, men nu har vi lavet en helt vegansk is, der takket være kokosmælk får den samme konsistens som vores andre økologiske is.