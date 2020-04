De første ”glampister” har nydt solnedgangen

- Det går rigtig godt. Vi har haft besøg af det første hold overnattende gæster her i weekenden. En familie med to voksne og tre børn, som fik mad på bål og nød en fantastisk solnedgang. Men vi åbner først officielt den 15. maj, fortæller Lau Sass, som sammen med sin kone Michelle har forpagtet pladsen, hvor de vil tilbyde camping i luksuriøse omgivelser, hvor man samtidig er tæt på naturen.

Parret flyttede den 1. april fra Dragør til en beboelsesvogn på pladsen med deres to børn. Parate til at kaste sig ud i den mangeårige drøm, som "glampingpladsen" ved Høve er.

Han fornemmer ikke, at coronakrisen har begrænset kundernes interesse for Lillero.

- Tværtimod. Jeg tror corona betyder, at rigtig mange oplever en større glæde ved Danmarks natur, og måske er mere nationale. Folk vil gerne betale for en kvalitetsferie i Danmark med gode råvarer, siger Lau Sass.

- På grund af corona, skal vi skærme gæsterne mod for tæt kontakt med hinanden under opholdet. Måske skal vi have sat ekstra toiletvogne og udebade op. Her er jo god plads, og så gælder der de samme regler om at holde afstand, som nede i børnehaven, siger Lau Sass.