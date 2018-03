De fleste medarbejdere står uden job

»En arbejdskonflikt af det omfang, er en ressourcemæssig kæmpestor opgave for kommunerne. I center for HR arbejder det personalejuridiske team nærmest i døgndrift for at skabe sig et overblik over, hvem der er omfattet af konflikten, fortolke konfliktvarsler, svare på utallige spørgsmål fra organisationen, holde møder med lederne, forberede nødberedskab sammen med chefer for efterfølgende at forhandle nødberedskab med de faglige organisationer,« siger hun til Nordvestnyt.