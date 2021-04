De er helt klar til spisende gæster i Odsherred

»Vi glæder os helt vildt. For selvfølgelig åbner vi restaranten, selv vi først troede, det skulle være den 6. maj. Vi ville ikke have åbnet for udendørs servering. Det havde ikke kunne betale sig,« siger hun.

»Vi er heldigvis gode til at have travlt. Allerede nu kimer telefonerne på slottet og mails tikker ind konstant. Det er dejligt at være savnet og mærke den appetit på gode oplevelser og vores mad, som er derude. Vi har været oppe med solen og planlagt vores åbning, så vi er klar. Der skal bestilles varer, der skal høstes og klargøres og bakkes op i køkkenerne. Stuer og værelser er gennemgået med en tættekam og Dragsholm Slot Bistro åbner fredag den 23. kl. 12, og her introducerer vi et online bookingsystem, så vores gæster kan booke bord og med det samme få konfirmeret bordreservation. Samme dag åbner hotellet, og det glæder vi os naturligvis rigtig meget til mens Gourmet åbner den 29.april. Det bliver et fantastisk forår, og vi glæder os meget til igen at få gæster,« siger han.