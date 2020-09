Kirsten Sandberg har i flere år undervist i fransk sprog og opera, og nu foregår det i foreningen Odsherred Ballet og Opera (OBO), som hun tog initiativ til at stifte for nylig. Her gennemgår hun en arie fra Carmen af franskmanden Georges Bizet.Foto: Torben Andersen

De elsker fransk opera og litteratur

Odsherred - 26. september 2020 kl. 18:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

L'amour est un oiseau rebelle ...

Ordene er franske og høres i en arie i operaen Carmen. Franskmanden Georges Bizet stod for operaen, som blev uropført i Paris i 1875.

Vi er i et klasselokale på Vig Skole onsdag eftermiddag. Her mødes nemlig et lille hold med særlig interesse i fransk sprog, opera og litteratur. Kirsten Sandberg ser ud på den lille flok, mens hun introducerer til Bizet og Carmen. Hun viser også et klip fra den berømte opera.

Det er den nystiftede forening Odsherred Ballet og Opera (OBO), som står for kurset, men Kirsten Sandberg, som er formand for foreningen, underviste tidligere i fransk sprog og kultur på et lokalt aftenskolehold. Nu foregår det bare i OBO-regi.

Deltagerne flyttede med fra aftenskolen til OBO, men de er blevet færre gennem årene, blandt andet på grund af alder. Nu er der fire tilbage på holdet. En af dem er Jens Thomasen.

Får frisket det franske op

- Jeg arbejdede seks år i Luxembourg, som er et multikulturelt land, hvor fransk er meget brugt. Jeg havde lært noget fransk i gymnasiet, men jeg satte mig på skolebænken igen, så jeg kunne klare mig på fransk. Det ligger omkring 20 år tilbage i tiden. Jeg tilmeldte mig dette kursus for at få mit franske frisket lidt op, så jeg kan holde kontakten med venner og bekendte ved lige, siger Jens Thomasen, som primært deltager på grund af sproget.

- Men jeg holder også meget af opera, siger han.

En anden deltager, Anne Palmelund, har rejst i Frankrig i mange år, både privat og i sit erhverv.

- Her kan vi forbinde det franske sprog og fransk kultur. Især om vinteren er det godt at kunne holde sproget ved lige på dette kursus, og med alderen er jeg blevet utrolig glad for operaen, som giver nogle store oplevelser, siger Anne Palmelund, som har deltaget i kurset i adskillige år.

Kirsten Sandberg flyttede permanent til Odsherred for nogle år siden. Hun har boet 18 år i Belgien og fem år i Algeriet og taler derfor flydende fransk.

Kurset indeholder også en del fransk litteratur, blandt andre af Albert Camus og Marcel Proust - navne fra den allerøverste litterære hylde.

Lige nu er holdet gået i gang med novellesamlingen, »Les deux messieurs de Bruxelles«, skrevet af Eric-Emmanuel Schmitt.

- Det er super velskrevne historier med nogle meget fine plot og pointer, siger Jens Thomasen, inden han på klart og tydeligt fransk leverer et referat af de sidste sider, holdet har læst.