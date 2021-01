De arbejder stadig i jobcentret

Corona krisen har betydet, at meget er gået i stå, og Enhedslistens ene-medlem af Odsherred Kommunes byråd, Clark Pratt, roste på aftenens byrådsmøde, at kommunens jobcenter i løbet af perioden med corona restriktioner, har »skubbet« folk lidt blidere, og det opfordrede han til, at man skal tage med som læring til fremtiden efter corona.

Det fik Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S) til at slå fast, at jobcentret sandelig stadig er i fuld funktion, men at borgermøder blot holdes anderledes end før corona-krisen, og så slog han fast, at en kritik af den generelle landsdækkende beskæftigelsespolitik ikke hører til i byrådet.