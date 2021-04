Se billedserie DaDavid Wenk med sin buede skærm på 49 tommer et godt værktøj i det daglige arbejde. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: David er født til jobbet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

David er født til jobbet

Odsherred - 18. april 2021 kl. 20:19 Af Preben Moth Kontakt redaktionen

Nykøbing: Da Lasse Johansen og Nikolaj Pedersen etablerede deres fælles firma Johansen & Pedersen i 2009, var de kun de to. 12 år senere har de 20 ansatte og har arbejde til mere end fem tømrere mere, for der er meget travlt.

Den sidst ansatte har ganske vist tømrerbaggrund, men da han var udlært tømrer i firmaet i 2017, arbejdede han kun som tømrer der et halvt år.

- Jeg vidste, at jeg ikke kunne holde til at arbejde som tømrer hele livet og besluttede derfor at uddanne mig til bygningskonstruktør, siger David Wenk.

Straks efter at have færdiggjort uddannelsen fik han job i sit gamle firma.

- Vi havde heldigvis holdt kontakt med David og havde lidt samarbejde med ham under uddannelsen og troede ellers at han, med de karakterer han fik, (et gennemsnit på 12), hellere ville søge ind mod København, fortæller Lasse Johansen.

- Jeg vil hellere arbejde her i Nykøbing, så det var dejligt at få jobbet her i mit gamle firma, siger David Wenk, jeg tror, at jeg er født til det job.

Firmaet mener, at der må være et marked i Odsherred for egne sommerhuse i stedet for typehuse udefra og til samme pris.

- Vi har nu serien JP Huse, der er arkitekttegnede fritidshuse, og da vi selv tegner dem, er det nemt at rette dem til efter kundernes ønsker, siger David Wenk.

Firmaet har et par koncepter i annekser, der også kan ændres efter behov og kan bl.a. indeholde toilet/bad.

- Vi har god brug af David, der også er meget mere erfaren og meget hurtigere end os andre til at formulere ansøgninger til byggetilladelser, siger Lasse Johansen.

David Wenks afsluttende speciale på Erhvervsakademiet var en opgave i akustik for 1-familieshuse og sommerhuse.

- Vi arbejder også med at beregne efterklangstiden og evt. regulere den. Trolltex er kendt som universalmaterialet, men det skal laves ordentligt og især er baggrunden vigtig, slutter David Wenk, der i høj grad har sin egen baggrund i orden til det arbejde, han udfører i det lokale tømrerfirma.