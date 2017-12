Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Datter til smykketyv: Du stjal mors minder om far Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Datter til smykketyv: Du stjal mors minder om far

Odsherred - 26. december 2017 kl. 11:39 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et opslag, som i skrivende stund er delt mere end 1300 gange på Facebook, skriver Tina Henriksen fra Holbæk, en direkte henvendelse til den indbrudstyv, der brød ind i hendes mors hjem ved Vig julenat og ikke alene satte en brat stopper for julefreden, men samtidig stjal et helt livs minder.

»Til indbrudstyven som julenat brød ind i min mors hus. Jeg ville ønske du havde hørt ulykken og forfærdelsen min mors stemme da hun ringede i nat. Jeg ville ønske jeg kunne vise dig sorgen i hendes øjne over at have mistet alle minderne. Måske ville det gøre en forskel?«, indleder hun sit opslag.

Det var nemlig ikke bare smykker fra et helt liv, tyven tog med sig. For syv år siden blev familien ramt af et tragisk dødsfald, da Tina Henriksens far pludselig døde for øjnene af sin kone gennem 40 år.

»Hvis du nu vidste at da vores far døde pludseligt og for øjnene af vores mor for 7 år siden, var et vigtigt element i processen med at bearbejde chokket og sorgen visheden om, at hun havde alle de smykker han gennem deres 40 år lange ægteskab havde givet hende. Ville din samvittighed så have fået dig til at lade noget af det ligge? Ville det have gjort en forskel eller er du helt følelsesløs?, skriver Tina Henriksen i sin direkte henvendelse til smykketyven, der ved samme lejlighed også stjal en masse arvesmykker.

Dusør for at skaffe smykkerne tilbage

Tina Henriksen udlover sine sidste sparepenge i et spinket håb om at smykketyven vil aflevere minderne tilbage.

»Kære indbrudstyv. På en aften hvor det for de fleste handlede om at give, handlede det for dig om at tage.

Jeg har 1000 kr tilbage på min opsparing. Dem giver jeg til dig hvis du afleverer min mors smykker tilbage. Behold radioen og behold hendes tablet. Det er smykkerne der betyder noget. Jeg ved godt det er et skud i tågen. Jeg ved godt at 1000 kr ikke dækker smykkernes værdi. Jeg ved godt at mit budskab sikkert ikke når de rette. Men måske når det nogen som bliver tilbudt at købe smykker den kommende tid. Gamle og nyere Georg Jensen smykker, herunder et stort magueritevedhæng med en skade i emaljen, et uden skade, årssmykker, mors dag smykker, Pandora-armbånd med mange vedhæng, gamle sølvbrocher og guld- og sølvøreringe, ringe og halskæder, så tænk på min mor. De 1000 kr giver jeg til den der skaffer smykkerne tilbage.

Hjælp mig ved at dele dette opslag«, slutter hun.

Tina Henriksens svoger har lagt 50000 kroner i dusørpuljen til den der kan skaffe smykkerne tilbage til familien.