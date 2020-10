Se billedserie I sidste uge blev der støbt beton-gulv på den 500 kvm. store teatersals-byggegrund. Når vi kommer frem til 18. december vil der, efter planen, stå et rå-hus klar, som kan vises frem til åben byggeplads. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Dato for at vise teaterbyggeri frem for borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dato for at vise teaterbyggeri frem for borgerne

Odsherred - 26. oktober 2020 kl. 15:04 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Byggeriet af ny teatersal til Odsherred Teater i Holsts Have i Nykøbing Sjælland skrider planmæssigt frem, oplyser Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater - han regner med, at byggeriet den 18. december er kommet så langt, at der kan holdes rejsegilde for håndværkerne og åben byggeplads for borgerne.

- Inden længe begynder lastbilerne at rulle ind med beton-elementer til at rejse yder-væggene, og så kommer de lange beton-dragere, der skal bære tagkonstruktionen. Inden det bliver vinter, skal rå-huset være rejst og lukket, så det ikke regner ned, siger Lars Nybjerg.

Og det er netop planen, at teatersals-byggeriet skal være kommet rigtigt langt, når borgerne kommer på besøg til åben byggeplads, så der er noget at se på og høre om.

- Vi planlægger at holde rejsegilde for håndværkere og samarbejdspartnere til middag den 18. december og om eftermiddagen er der så åben byggeplads for borgerne.

- På grund af corona-situationen vil det blive med tilmelding i vores billetsystem, så vi kan tilpasse antallet efter de gældende forsamlings-regler. Som det er lige nu, er det jo ti personer, vi må lukke ind ad gangen i hold, siger teaterleder Simon Vagn Jensen.

I sidste uge blev der isoleret og støbt beton-gulv på den 500 kvm. store grund