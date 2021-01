Dansk amerikaner efter optøjer i USA: Chokeret, men slet ikke overrasket

I Asnæs bor dansk-amerikaneren Clark Pratt, der også sidder i byrådet for Enhedslisten, og han er for nylig vendt hjem fra familiebesøg i USA, og han er egentlig ikke overrasket.

»Jeg er chokeret, men ikke overrasket. Jeg håber virkelig, at det var de sidste krampetrækninger for Trump, men jeg har læst artikler, der giver anledning til større bekymringer. Der er tre scenarier, hvor ting kan vende eller blive værre:

1. Trump stopper sin klagesang nu, men bliver ved med at modvirke progressive politikere, og måske er nogle af de folk, som han har hidset op, farlige i mange år.

2. Trump prøver at beholde magten og slår ned på protesterne med sin nye forsvarschef, som er ekspert i »counterinsurgency,« og som er Trump loyal. Men jeg tror at de fleste tidligere og nuværende militærfolk er mere interesserede i et aggressivt USA under Biden end militærdiktatur under Trump.

3. Trump bliver retsforfulgt og fjernet fra magten, som vil gøre ham til martyr for de millioner af utilfredse i USA, som tror at deres liv bliver bedre med en demagog og en isolationistisk politik,« siger han.