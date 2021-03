Dansk Tang får taletid i Folketings miljø- og fødevareudvalg

- Det er ikke kun os, der oplever frustrationer over Kystdirektoratets tilgang. Jeg ved ikke, hvad der kommer ud af det, men det eneste vi egentlig ønsker er, at der bliver bedre forhold for tangfarmere, så det ikke bliver nødvendigt at flytte til Norge eller Sverige, hvor etablerings- og depositumomkostningerne er en tiendedel af, hvad de er her i Danmark, siger Simon Weber Marcussen.