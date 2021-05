Claus Marussen fra Dansk Tang glæder sig over, at Vækstfonden vil låne virksomheden penge. Foto: Marianne Nielsen

Dansk Tang får millionlån fra Vækstfonden

Odsherred - 08. maj 2021 kl. 14:05 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Dansk Tang i Nykøbing har fået et økonomisk boost fra Vækstfonden på en million kroner.

Penge som skal bruges til at udvikle forretningen, fortæller medstifter Claus Marcussen, der er benovet over at være sluppet gennem nåleøjet til Vækstfondens midler.

- Dels giver det os mulighed for at fokusere på at udvikle vores tangsafarier - altså formidlingsdelen af vores virksomhed. Men vi kan også ansætte en biolog til vores videndel. Vi bliver mere og mere brugt som en rådgivende enhed, da vi jo har stor viden om de tre kyster der omgiver Odsherred, og her har vi brug for en biolog til at give den del noget tyngde, uddyber Claus Marcussen.

Fonden har lånt virksomheden beløbet baseret på Dansk Tangs stærke brand om ikke bare en bæredygtig men også CO2-neutral målsætning for forretningen.

- I Vækstfonden vil vi være med til at udvikle virksomheder i hele Danmark, og det er inspirerende at se, hvordan Dansk Tang arbejder målrettet for, at vi træffer grønnere madvalg. Samtidig er de nogle af de første, der ikke blot sætter et mål om at være CO2-neutrale, men faktisk CO2-negative. Det er tydeligt, at Dansk Tang tænker bæredygtigt i alle afkroge, og det er vi i Vækstfonden ovenud begejstrede for, uddyber Merete Friis, Senior Director i Vækstfondens udlånsforretning.

- Samtidig er vi meget glade for, at henvisningen til Vækstfonden er kommet via kommunen. Det viser hvordan vi i fællesskab kan hjælpe virksomhederne med at lykkes, fortsætter hun

Med den nye kapital fra Vækstfonden skal tangen fra Odsherred finde vej til endnu flere restauranter og privatpersoner i hele verden.

Flere toprestauranter har allerede fået øje på den lille virksomhed, der har sin base i Anneberg Kulturpark.

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser.

Dansk Tang er stiftet af Claus Marcussen og sønnen Simon og har over en håndfuld år udviklet sig til at være leverandører af frisk tang til kantiner og højt profilerede restauranter i Købehavnsområdet.

En gren af virksomheden som efter et års coronastilstand nu ser ud til at røre på sig igen i takt med genåbningen af landet.