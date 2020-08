Dansk Folkeparti skifter ud i ledelsen - helt lokalt

Julie Jacobsen bliver fra på tirsdag Dansk Folkepartis frontfigur i Odsherred, og den tidligere politiske leder, Paw Pedersen, træder i baggrunden.

Odsherred - 22. august 2020

Når Odsherred Kommunes byråd tirsdag aften har sagt ja, så overtager byråds- og regionsmedlem Julie Jacobsen (DF) posterne som gruppeformand og medlem af økonomiudvalget for Dansk Folkeparti, og det er også hende, der i disse dage forhandler budget på vegne af DF.

»Paw bliver som formand for miljø- og klimaudvalget, men vi har haft brug for at lægge vores ressourcer lidt anderledes end hidtil, og Paw er også selvstændig erhevrvsdrivende og må erkende, at han har for mange opgaver. Derfor bytter vi lidt om på pladserne,« siger hun.

Julie Jacobsen er også regionsrådsmedlem, og her bliver hun. Hun slår fast, at hun nyder det politiske spil, og selvom man som mindre parti godt kan føle sig presset af Socialdemokratiets store gruppe, så glæder hun sig over, at tonen i byrådet er god.

Hun er helt afklaret med, at hun stiller op til kommunalvalget til november næste år, men hun vil ikke binde partiets evenetuelle mandater på at forhåndsstøtte, selvom hun undrer sig over, at Venstre ikke har en stærkere oppositionsprofil end tilfældet er.

»Det er ikke altid nemt at fylde i byrådssalen, men jeg synes vi har et godt samarbejde med konstitueringspartierne, og når vi stemte imod nedlæggelsen af ordblindeklassen og har søgt indflydelse på madudbudet, så man kan fravælge religiøst velsignet mad, så er det jo også en måde at markere vores standpunkter,« siger hun.

Julie Jacobsen er overbevist om, at de lokale DFere får flere henvendelser fra borgere end andre partier, om problemer med grupperinger i Asnæs og Nykøbing, og tit går de til borgmesteren med de sager, som der ofte findes en god løsning på.