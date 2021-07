Se billedserie Hvor tæt på skellet skal hegnet stå? Odsherred Kommune har Danmarksrekord i flest anmeldelser til hegnssynet. Foto: Helene Nielsen Foto: Helene Nielsen

Danmarksrekord i denne naboklage

Danmarksrekord i denne naboklage

Odsherred - 16. juli 2021 kl. 04:17 Af Helene Nielsen

- Ofte handler en strid om en hæk eller et hegn om, at naboerne ikke har talt sammen, før de klager over hinanden. Det er for dovent, siger Felex Pedersen (S), der via sin plads i Odsherred Byråd i otte år har bestridt posten som formand for det lokale hegnssyn, og har aldrig været ude til så mange sager, som i år.

Hegnssynet er et uafhængigt nævn udpeget af kommunen. I Odsherred består det, foruden Felex Pedersen, af Ulla-Margrethe Hansen og Arne Aagesen.

- Vi møder altid op på stedet, og så forsøger vi at få parterne til at indgå et frivilligt forlig, som alle parter skriver under på med det samme, siger Felex Pedersen.

Nordvestnyt bragte forleden en artikel om en nabostrid i Vig by, hvor naboer klagede over ukrudt på en byggegrund.

- Vi blander os ikke i klager over ukrudt, gøende hunde eller om naboen går uden tøj på. Men netop den sag kunne hurtigt være blevet løst, hvis naboerne havde taget kontakt til ejer af grunden, frem for at brokke sig, siger Felex Pedersen.,

I år har hegnssynet været ude til 20 sager. Felex Pedersen fornemmer, at corona har fået antallet af anmeldelser til at stige.

- Det er som regel i sommerhusområder problemerne opstår. Men selv om vi har Danmarksrekord i antallet af klager, så har vi heldigvis også rekord i antallet af sager, som ender med et forlig. Det er sjældent, at vi må udstede en kendelse, siger han.

Det er borgerrådgiver Louise Hare Stidsen, som tager sig af anmeldelserne.

- Hun har godt nok meget travlt med de mange klager, for det giver også en del papiarbejde, siger Felex Pedersen.

Hegnssynsformanden har aldrig oplevet slagsmål eller andet voldsomt mellem uenige naboer.

- Der er folk, som har brugt et meget grimt sprog. Men der er også de sager, hvor naboerne står og deler en øl over hækken, når vi kører, fordi de nu pludselig har talt sammen, og har løst problemet, siger Felex Pedersen.