Snart er det slut med legetøj for Lars Nybjerg og Karina Dyvekærs vedkommende. De har netop solgt Geppels legetøjsbutik i Nykøbing og online-forretningen.

Danmarks ældste legetøjsbutik overlever

1. oktober siger Lars Nybjerg og Karina Dyvekær farvel til Geppels Legetøj i Nykøbing, når de nye ejere, Kidz Group med Casper Blom og Andreas Hyttel Schrøder, overtager forretningen i en virksomhedsoverdragelse, der betyder, at personalet følger med til de nye ejere.

- Der har været 60 interesserede i online-forretningen, men kun Kidz Group var interesseret i at overtage butikken, fortæller Lars Nybjerg, der er glad for, at butikken i Nykøbing fortsætter.