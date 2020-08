Beslutningen er taget, fra 1. januar 2021 er det et definitivt farvel til Geppels Legetøj for Karine Dyvekær og Lars Nybjerg. Medarbejderne er sagt op og kommer der ikke en ny ejer, lukker det hele med årets udgang. Foto: Jesper Danscher

Danmarks ældste legetøjsbutik lukker

- Man kan sige, at vi skifter spor, og begynder at tage mere hensyn til os selv. Jeg vil tro, at vi blot to gange i løbet af de seneste 29 år har kunnet holde tre ugers ferie, fortæller Lars Nybjerg.