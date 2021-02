Dagtilbuddet Bevægelseshaven i Hørve er lukket i en uge, efter at en medarbejder er konstateret smittet med Covid-19. Foto: Line Mitchell

Dagtilbud lukket efter smitteudbrud

En medarbejder i den integrerede institution Bevægelseshaven på Vallekildevej 23 i Hørve er lørdag konstateret positiv for Covid-19. Medarbejderen har haft kontakt med flere børn, og dagtilbuddet lukkes i en uge.

Det oplyser Ane Stallknecht, centerchef for Børn Unge og Familier i Odsherred Kommune.

Alle børnene og deres nære kontakter er blevet opfordret til at lade sig teste, oplyser centerchefen.

- Vi må forvente, at der kommer lignende smitteudbrud i den kommende tid, og vi vil løbende informere om status på dagtilbuds- og skoleområdet, skriver centerchef Ane Stallknecht i en meddelelse til politikerne i Odsherred Byråd.

- Nu gik det lige så godt, bemærker borgmester Thomas Adelskov - en henvisning til, at Odsherred var én af de kommuner, der var kommet under »den kritiske grænse« med under 20 smittede pr. 100.000 borgere den seneste uge.