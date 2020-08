Dagtilbud har brugt for få penge

- Vi er i udvalget meget overraskede over, at dagtilbuddene i kommunen kun har brugt 227.661 kroner af de 931.000 vi sidste år afsatte til at løfte nye flygtningebørn i dagtilbud. Overskud i kommunens budgetter er ikke altid godt, for det kunne tyde på, at dagtilbud ikke har løftet opgaven, men bare har skubbet den videre til skolerne, som så får børn i skole, som ikke taler dansk, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).