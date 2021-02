Den nye køledisk er netop taget i brug. Privatfoto

Dagli´brugsen udvider delikatessen

Odsherred - 28. februar 2021 kl. 11:21 Af Preben Moth

- Vi lytter til, hvad kunderne gerne vil have, og så gør vi noget.

Det siger uddeler Filip Melchiorsen, dagli´brugsen på Lyngvejen, der netop har færdiggjort den femte udvidelse på kun fem år. I år er det delikatessen, der er blevet udvidet, og der er etableret et helt nyt kølerum, der giver meget bedre arbejdsforhold for delikatessens tre medarbejdere.

Fyrrummet er blevet nedlagt, og der er sat en stor luft til vand-varmepumpe op, der giver varme og varmt vand til hele butikken.

Filip Melchiorsen har selv været bygherre på hele udvidelsen i stedet for at betale én for det.

- Det er jo kundernes penge, dem skal vi passe på og forvalte bedst muligt.

Jo bedre arbejdsforhold medarbejderne har, jo nemmere er det at optimere arbejdsgangene og flowet igennem butikken til glæde for både medarbejdere og kunder, der nu kan glæde sig over, at der er 19 meter køledisk.

Udvidelserne har været mulige, fordi kunderne i høj grad bakker op om deres lokale brugs.

- Nu kan vi meget bedre stille mulighederne op for kunderne. Der er betjent disk fra kl 12, hvor kunderne kan spørge slagteren og få deres mad med hjem fem minutter efter. Eller bestille det på forhånd via Facebook onsdag/tordag, så er det klar, når de kommer for at hente det om fredagen.

Butikken forhandler finsk kvalitetshøjreb, for det giver kunderne en god oplevelse.

- Køerne har blandt andet fået chokolade i deres foder, det får dem til at tage mere på, og det betyder, at kødet bliver mere mørt, forklarer Filip Melchiorsen.

Det finske højreb har to år i træk vundet konkurrencen i worldsteakchallenge for at have en ensartet god kvalitet.

Der er også investeret i bedre forhold for personalet i frokoststuen, der har fået aircondition og bedre møbler.

- De skal ikke sidde og svede i pauserne om sommeren, de skal også have gode forhold der, for om sommeren har vi ca. 60 medarbejdere heraf syv på fuld tid, slutter den travle uddeler.

Filip Melchiorsen fik dog trods travlheden tid til at holde lidt fri fra den 24. januar. Her blev han nemlig far til en søn.