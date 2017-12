Dagbogs-fund: Henrik Swanes jul på Malergården anno 1947

Juleaften ankommer Henrik Swane - efter at have klaret sit gårdarbejde - til Malergården kl. 18 til risengrød og andesteg.

- En festlig aften, som vi sluttede ved at læse en kolossal bunke julebreve op. Klokken halv elleve gik vi i seng. Jeg må sige, at jeg havde rigtig svært ved at komme i julestemning. Det var lidt for forceret, men efterhånden kom det nogenlunde. Vi savnede alle far, der jo er på De Kanariske Øer. Der var flere gode breve fra ham, skriver Henrik Swane.