Dårligt indeklima udløser påbud

Arbejdstilsynet har udstedt et påbud på grund af ventilationsforholdene på Hørve Skole, og tilsynet forlanger, at det skal være fikset allerede i januar.

- Vi arbejder på at finde en løsning, så det kan blive- udbedret, siger direktør for skoleområdet, Rikke Blom, der forventer at kunne komme med en uddybning i sagen senere i dag.