Dårlig ide truer kloaknettet

Odsherred - 28. februar 2020 kl. 06:20 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det duer ikke, når folk dræner deres haver for regnvand ved at løfte brønddækslet eller pumpe vandet hen til spildevandsledningen, for så risikerer man at en hel vej ikke kan komme af med deres spildevand.

Sådan lyder det fra Fanny Villadsen, der er direktør i Odsherred Forsyning, og hun taler om dem, der bruger kloaksystemet til at komme af med det regnvand, der har har lagt sig som uvelkomne søer i folks haver.

»Vi er i øjeblikket udfordrede af, at nogle tror, at de bare kan løfte deres kloakdæksel og fylde regnvand i. Det betyder, at kloakledningerne får problemer med at håndtere det almindelige spildevand, og så kan ens naboer ikke komme af med vand fra toilet eller brusekabine. Det sker sikkert ikke med ond vilje, men den går ikke, og kan i værste fald føre til en politianmeldelse. Det koster os mange penge at flytte og rense regnvand. Det trækker både på vores pumpekapacitet og renseanlæggene, der i forvejen er belastet, bliver ekstra pressede,« siger hun til Nordvestnyt.

Fanny Villadsen fortæller, at der særligt i Lille Egebjerg og ved Vig Lyng er massive problemer, og at en landmand har drænet sin mark for omkring 8.000 m3 vand via kloaksystemet, og det fik forsyningsfolkene til at reagere prompte.

»Vi kan jo se, at pumpestationerne går fuldstændig amok, fordi der er meget mere vand i spildevandsledningen end der burde, og så tager vi ud og løfter dæksler for at se, hvor der er ført regnvand i kloakken,« siger hun til Nordvestnyt.