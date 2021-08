Se billedserie I 2015 blev Odsherred godkendt som Unesco-geopark. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Da turismen blev Odsherreds guldåre (6)

Odsherred - 12. august 2021

Siden 1898 havde man i Odsherred haft øje for, at indsatsen overfor turisterne skulle organiseres. Flere foreninger var i årenes løb blev dannet, men det var først i slutningen af 1900-tallet, at indsatsen blev professionaliseret i et større omfang.

Det skete ikke mindst, efter at Hans-Jørgen Olsen i 1988 var blevet ansat som turistchef. Fokus kom efterhånden mere på det lange, seje træk med at sikre infrastrukturen - veje, stier, toiletter, skiltning og overnatningsmuligheder. Man havde nemlig nået det maksimale antal sommerhuse - og ingen drømte om at få flere. Målet var nu at give de gæster, der kom, turister og landliggere, nogle bedre oplevelser. Og så måtte gæsterne i højere grad gerne komme uden for højsæsonenen, hvor der ikke var plads til så mange udvidelser.

I 1980'erne var der dog endnu en række udfordringer med hensyn til turismeindsatsen.

I 1983 fik Dragsholm Kommune således sin egen turistforening, da man ikke mente, at Odsherred Turistforening arbejdede tilstrækkeligt for den sydlige del af herredet. Lokale kræfter oprettede derfor et turistkontor i Fårevejle. Formanden for Odsherred Turistforening, Knud Lundberg, var skuffet over den nye forening.

- Det, der til stadighed stikker i øjnene, er, at kontoret ligger i Nykøbing. Men foreningen blev startet her, og det er i Trundholm og Nykøbing-Rørvig Kommuner, at langt de fleste sommerhuse ligger. Turistforeningen har arbejdet over hele Odsherred, men det har åbenbart ikke været nok, sagde Knud Lundberg.

Uro på Lyngen

Adskillige gange vakte »københavnerne« negativ opsigt i Odsherred. Særligt på Ellinge og Vig Lyng var der mange konflikter, og i sommeren 1986 blev området - som Venstrebladet mente var blevet omdannet til en »københavnsk forstad« - igen ramt af ballade.

En større gruppe unge københavnere, »mini-rockere«, som boede i forældrenes sommerhuse og terroriserede omkring Dankøb-købmanden. Og på Diskotek Strandlyst ansatte man en ekstra udsmider for at holde ro og orden i weekenderne.

To gange blev Odsherred udsat for kraftige verbale angreb i 1990'erne. Digteren Pia Tafdrup vakte i 1992 stor forargelse i Odsherred, da hun skrev en kronik i Politiken om sine oplevelser efter at have været i sommerhus på Odden. »Mistænksomheden er stor overalt på egnen«, skrev digteren, som fortsatte: »Hvis det er noget, vi ikke møder her, er det frem for alt selvrespekt. Sjældent har jeg oplevet en lokalbefolkning, der har så meget grund til at være opgivende«.

Et internationalt hul

I 1997 var den gal igen. Politikens arkitekturanmelder besøgte Nykøbing og betegnede den som »et internationalt hul i jorden« og »turistslum af værste klasse«. Turistchef Hans-Jørgen Olsen udtrykte sikkert mange odsingers opfattelse, da han svarede på kritikken:

- Artiklen er endnu et bevis på den højrøvede københavnermentalitet, som i de senere år har fyldt avisens spalter, sagde han til Venstrebladet.

I 1980'erne steg antallet af sommerhusindbrud dramatisk. I 1982 var der 532, men i 1988 1255. I 2010 var tallet 552. Selv om det gik op og ned med indbrudstallet, så var opklaringsprocenten konstant lav. Kun når det lykkes ordensmagten at få fat i en bande eller en stortyv, kunne der midlertidigt sættes en stopper for nogle af indbruddene.

I 1989 finansierede en række virksomheder en pr-film »Her er Odsherred«, men filmen fik en negativ anmeldelse i Venstrebladet: »Filmen er sjusket i sine oplysninger, der er ikke researchet ordentligt«, skrev avisen.

I 2014 blev den kommunale Odsherred Geopark optaget i det europæiske og globale netværk af geoparker, og året efter blev geoparken, nu som selvstændig fond, Danmarks første Unesco Global Geopark. Mange var usikre og tøvende over for nyskabelsen, men langsomt blev geoparken mere kendt. En Unesco-geopark tager udgangspunkt i et landskab, hvor der er en unik geologisk arv, der giver mulighed for en bæredygtig udvikling af området. Geoparken har fire søjler: Landskab, kulturhistorie, kunst og råvarer. Den nuværende status som Unesco-geopark løber frem til 2024, hvorefter den skal fornyes.

I 2020 var dronning Margrethe med til at indvie Solvognens Fundsted.

Oplevelsesøkonomien vok- sede, men turistchef Hans- Jørgen Olsen understregede i et interview i 2014, at der var to ting, som var altafgørende for turismen: Strandene og landskabet. Men turisterne skulle også have mere end naturens sanseindtryk, og derfor kom oplevelser med den lokale kunst og de lokale fødevarer til at spille en større rolle i den turisme, som i over 125 år har eksisteret i herredet, og som i 2020 nærmede sig en årlig omsætning på to milliarder kroner - ikke mindst på grund af de mange overnatninger i sommerhusene under coronakrisen.

