Se billedserie Asfaltballet i Nykøbing fortsatte sin succes efter besættelsen, som havde budt på nogle magre turist-år. På billedet fra 1959 ses tennisbanner på Præstevænget. Foto: Odsherred Lokalarkiv

Da turismen blev Odsherreds guldåre (4)

Odsherred - 31. juli 2021 kl. 13:11 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Perioden fra 1945 til 1960 medførte en genopblussen af turismen efter nogle triste år under besættelsen, og perioden var opvarmning til de vilde 1960'ere, hvor antallet af sommerhuse steg voldsomt.

Antallet af sommerhuse voksede fortsat: I 1945 var der 2409, og fire år senere 3070.

I 1949 blev det vurderet, at turisterne omsatte for fem mio. kr. Turistforeningen havde nok at se til, og i 1957 indviede man det første turistbureau i Nykøbing. Men turistforeningen blev også anklaget for at fokusere for meget på Nykøbing. Foreningen oprettede i disse år en række mindebænke for lokale turist-ildsjæle, og årligt uddelte man en vandrepræmie for god turistservice.

I 1951 fyldte foreningen 25 år. Ved oprettelsen var der 96 medlemmer, nu var tallet mere firedoblet. Hvert år udsendte man »Odsherred sommersedler«, et bindeled til gæsterne. Siden 1940 havde foreningens formand været stationsforstander Aage Windeløv, som også var konservativt medlem af landstinget.

Mast skabte vrede

Foreningen var efter besættelsen travlt optaget af at få fjernet de mange reklameskilte, som skæmmede naturen.

Naturen var nemlig det, som trak gæsterne til Odsherred.

I 1952 gik turistforeningen og Danmarks Naturfredningsforening sammen i et forsøg på at få fjernet en 52 meter høj stålmast på Vejrhøj.

- Der er ingen mening i, at man anbringer et sådan monstrum midt i det skønne landskab, sagde Aage Windeløv.

Omvendt så mente bestyreren på Vejrhøjgård, at turisterne var blevet en plage i området.

- De tramper rundt i markerne og laver stier og reder i kornet. Og når vi høster finder vi masser af deres efterladenskaber i form af papir, flasker og dåser, sagde gårdens bestyrer, Møhl.

Der blev i øvrigt også udøvet hærværk imod turistforeningens skilte ved Vejrhøj.

At naturen nu var blevet en varm kartoffel sås også på Gniben, hvor hverken Danmarks Naturfredningsforening og eller sognerådet ønskede militærets tilstedeværelse.

Sommerhusindbrudene var for alvor blevet en plage, og i februar 1947 fik det lokale politi assistance af 30 kolleger fra København til en klapjagt på indbrudstyvene. Men resultatet blev magert for ordensmagten, for de eftersøgte slap væk.

Smarte udlejere blev til tider også hevet i retten, hvis deres lovprisninger af sommerhuse og udlejningsværelser ikke holdt vand. Eksempelvis havde en gårdejer i Hønsinge telefonisk udlejet nogle værelser og havde lovet, at der »kun var 10 minutter til vandet«. I virkeligheden var der dog en times spadseretur, og Landsretten besluttede, at lejeren havde været i sin fulde ret til at opsige lejeaftalen.

Busser, der transporterede københavnere til Odsherred, blev meget populære, men der var også en del juridiske slagsmål i den forbindelse.

Frygt for københavnere

Et særligt kapitel i turismen er mødet mellem storbygæsterne og lokalbefolkningen. Normalt forløb det gnidningsfrit, men efter 1945 dukkede der flere konflikter op. I 1954 spolerede »københavnerbøller« sommerfesten i Rørvig med slagsmål. Og et par år senere kom der uvenlige københavnske »læderjakker« til byen. Da bødker Niels Peter Sørensen, Vig Lyng, i 1954 fyldte 90 år, fortalte han til Venstrebladet, at de lokale i i begyndelsen af århundredet havde været bange for københavnerne, og derfor ville man ikke sælge mælk og grøntsager til dem. Men man vendte sig til de ny ansigter, som jo også var klar til at betale en god pris for de lokale lækkerier.

