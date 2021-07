Se billedserie Asfaltballet blev fra 1930 en fast tradition i Nykøbing. Billedet er dog fra en senere tid, måske fra begyndelsen af 1960?erne. Foto: Odsherred Lokalarkiv

Send til din ven. X Artiklen: Da turismen blev Odsherreds guldåre (3) Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Da turismen blev Odsherreds guldåre (3)

Odsherred - 24. juli 2021 kl. 14:35 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

I maj 1930 besøgte 15 københavnske journalister Odsherred. De var inviteret af Odsherred Turistforening, som sørgede for, at de fik lov at se det bedste fra herredet. Fra færgen i Rørvig gik turen i bil over Lumsås' bakker til Odden og Gniben. Man besøgte museet i Stenstrup, kirken i Nykøbing, Syvhøje, Esterhøj og Jarlen af Bothwell i Fårevejle Kirke, inden pressemændene tog turen tilbage til hovedstaden i tog. De har sikkert været betaget af naturen i Odsherred og de venlige værter, men mon de øvrige seværdigheder for alvor imponerede dem?

Et par måneder senere kom der i hvert fald noget i Odsherred, som ingen andre lokaliteter kunne konkurrere med - undtagen Paris.

»Bliver der bal i gaden«, spurgte Venstrebladet i begyndelsen af august. Der var hårdnakkede rygter i omløb om, at der skulle være et større »balfaldera« på Torvet. Men hvem skulle tage initiativet? Avisen opfordrede turistforeningen til at gøre noget, men det skulle gå hurtigt, for snart var sommeren jo forbi.

Et par dage senere var der byrådsmøde, hvor den radikale mejeribestyrer C.C. Iversen stillede forslag om, at man fejrede den nye gadebelægning med en fest. Kommunen kunne dog ikke være med til at finansiere dette. Samtidig var turistforeningens bestyrelse med på idéen. Kommunen og turistforeningen arbejdede tæt sammen om at etablere det første asfaltballet til onsdag den 27. august 1930.

Advokat Jacob Jensen, som både var borgmester og formand for turistforeningen, spillede her en vigtig rolle, og han blev af eftertidens husket som asfaltballets »fader«.

Algade blev i hele sin længde illumineret af utallige lamper, og efter en proces gennem byen kunne dansen begynde. Ved midnatstid var der et stort festfyrværkeri. Aftenen var lun, så der kom op mod 8000 mennesker fra hele Sjælland. En tradition med lokal oplevelsesturisme var skabt.

Odsherred blev også opdaget af de moderne medier. I 1934 og 1942 var der længere radio-reportager fra Odsherreds turistattraktioner, og i 1938 blev der produceret en farvefilm om Odsherreds herligheder.

Antallet af sommerhuse i Odsherred steg voldsomt, men fra et relativt lavt udgangspunkt, fra 229 til 740 i 1935. I 1938 var der 1000. Flest sommerhuse var der ved Nykøbing, Rørvig og Sejerøbugten, mens Odden endnu ikke var opdaget i midten af 1930'erne. Projekter om flere sommerhuse i Ordrup mødte voldsom modstand, ikke mindst fra dem, som allerede havde et sommerhus i området.

Flere steder blev ejendomme nedlagt til fordel for sommerhuse, og det fik statslige myndigheder til at intervenere.

Sommerhusene var også et oplagt mål for indbrudstyvene, og i 1940 blev en mand idømt 18 måneders fængsel for 25 indbrud. Samme år var der i øvrigt stor interesse for at få et vagtværn til at patruljere i sommerhusområderne.

I 1937 iværksatte turistforeningen sin første analyse af landliggerne og deres motiver for at komme til Odsherred. Og året efter kunne Jacob Jensen regne sig frem til, at landliggerne lagde for 0,5 mio. kr. i de lokale butikker. I 1940 blev det anslået, at turisterne omsatte for 1,0 mio. kr.

Turistforeningens arbejder bestod blandt andet i at oprette historiske mindesmærker som for eksempel på Møllegården i Nr. Asmindrup, hvor forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson havde boet. Og under krigen kom foreningen med flere initiativer: Man ville omdanne Odsherred til et vintersportsmekka, man fremstillede lokale spækbrætter (langskaller), og der blev gjort forsøg med en særlig Nykøbing-pibe. Kreativiteten fejlede med andre ord ikke noget. Besættelsen lagde dog en dæmper på mange aktiviteter, men 14 dage efter befrielsen i maj 1945 kunne turistforeningens bestyrelse beslutte, at man til august ville genoptage asfaltballet, som var blevet kendt i hele landet.

De to første artikler i serien blev bragt den 9. og 14. juli. Fjerde del kan læses i den kommende uge.