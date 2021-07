Se billedserie Nordstrand i 1920?erne. Foto: Odsherred Lokalarkiv

Da turismen blev Odsherreds guldåre (2)

»Bliver Nykøbing opdaget?«. Sådan spurgte Venstrebladets lokalredaktør C.V. Christensen i september 1915. Anledningen var, at københavnske »velhavere« på det seneste havde købt en række grunde på Nordstrand.

Og, ja, Nykøbing blev for alvor opdaget. Rørvig var allerede blevet et veletableret turistområde. Selv om der var indrettet et badehotel på Nordstrand i 1897, så var det alligevel noget ret nyt, at gæsterne ligefrem ville købe ejendom i herredet.

Perioden fra 1915 til 1930 var en brydningstid for den lokale turisme. Det var ikke længere et særsyn med turister i gadebilledet, og det vrimlede med småhoteller og pensionater, men hvad var potentialet? Og var der ingen negative følger af denne turisme?

I 1915 forsikrede C.V. Christensen, at den københavnske uro aldrig ville følge med til Odsherred, selv om nogle rige personer fra hovedstaden købte ejendomme her. Han mente, at man skulle tage imod københavnerne med åbne arme, og så købte de i øvrigt jorden til høje priser - selv om den udelukkende bestod af nytteløst flyvesand. I 1916 måtte C.V. Christensen dog dulme sin begejstring for de købelystne københavnere. Han kunne nemlig konstatere, at jordpriserne var steget voldsomt på ét år. Grosserer Bruun havde i 1915 købt 30 tønder land for 200 kr. pr. tønde. Året efter skulle kommunen skaffe plads til et omklædningsrum for kvindelige strandgæster, og her skruede grossereren så salgsprisen op til 800 kr. pr. tønde. Altså en firedobling på ét år. Venstrebladets lokalredaktør kunne ikke finde andet ord for dette end »spekulation«.

Slut med gratis sand

Også Socialdemokratiet, som oplevede stor fremgang under 1. Verdenskrig, protesterede imod de grådige spekulanter.

I 1916 rasede den lokale socialdemokratiske leder, Karl Petersen, over, at de nye sommerhusejere ved Nordstrand - »på ægte kapitalistmanér« - brød med en gammel tradition om at give lokale vognmænd fri adgang til at hente sand til byggematerialer.

Under krigen var der stor boligmangel i Nykøbing, som voksede voldsomt på grund af det nyopførte sindssygehospital. Karl Petersen mente, at man passende kunne lade nogle af de boligløse bo i sommerhusene, hvis ejere havde fået grundene til spotpris. »Det pæneste ville selvfølgelig være, hvis ejerne tilbød disse lejligheder til foreløbig rådighed. Men vi tvivler på så meget samfundssind hos velhavere«, skrev Socialdemokraten syrligt.

I 1917 kunne Socialdemokraten konstatere, at Peder Jørgensen fra Vester Lyng var den 12. landmand, der på tre år havde solgt sin jord, så der kunne opføres en lyst­ejendom. »At ejerne har fået deres ejendomme godt betalt, er vi ikke i tvivl om, men samfundsøkonomisk set er ejerskiftet næppe nogen gevinst«, skrev Karl Petersen, som dog lidt senere kunne godte sig over, at en sommerhusspekulation i Rørvig var gået i vasken, fordi en agent ikke brød sig om at vise ejendommene frem i regnvejr.

Karl Petersen kom dog i defensiven nogle år senere, da den socialdemokratiske toppolitiker K.K. Steincke, født i Nykøbing, i 1920 købte et dyrt sommerhus på Nordstrand. Sommerhuset var bygget til en direktør i 1916 og kostede 20.000 kr., svarende til fire-fem arbejderes årsløn.

Et meget dyrt sommerhus

Sommerhuskøbet vakte betydelig opmærksomhed. Socialdemokratiet havde jo i årevis tordnet imod rigmænd og spekulationsgevinster, ikke mindst under verdenskrigen. Karl Petersen forsikrede imidlertid, at partiet forsat ville kritikere boligmanglen og spekulationen, »enten det er vores meningsfæller eller andre, der køber sommerslotte«. K. K. Steincke forsikrede, at han ikke ønskede at spekulere, og at han i øvrigt selv havde tjent sine penge. Og han undte »alle andre, der slider hårdt, at kunne hvile sig ud i Nordstrands herlige luft«. Men efterhånden forstummede kritikken af velhavende københavnere, selv om der til stadighed var kontroverser, ikke mindst om adgangsvejene ned til strandene.

I foråret 1918 opfordrede Nykøbing og Omegns Turistforening i øvrigt til, at kommunerne fik sat vejskilte op. Det ville nemlig gøre det til en bedre oplevelse for de mange cyklende turister.

Nedlagde sig selv

Men lokalt havde man stadig svært ved at få hold på turismen. I 1922 nedlagde ovenstående turistforening sig, da der kun var mødt et par medlemmer op til generalforsamlingen. Men turistforening eller ej, turisterne blev ved med at valfarte til Odsherred i 1920'erne.

I 1926 blev en ny turistforening dannet. Nykøbing-borgmester Jacob Jensen (K) spillede her en afgørende rolle, og han betonede, at turismen var vigtig, og han blev da også formand. I 1927 udsendte turistforeningen en brochure med forslag til ture rundt i Odsherred.

I slutningen af 1920'erne kom de første beretninger om det, som i løbet af 1900-tallet skulle vise sig at være en af følgevirkningerne af de mange sommerhuse: Indbrud.

Indbrud og slagsmål

I februar 1928 kunne Statspolitiet således registrere, at ikke færre end seks sommerhuse (»villaer«) ved Høve Strand havde haft besøg af indbrudstyve. Og de vidste, hvad de gik efter for husene var ejet af en vinhandler, en viceinspektør, en direktør, en grosserer samt to skoleinspektører.

De mange turister gavnede naturligvis forretningslivet i Odsherred. Men af og til vakte udsigten til en god handel også ondt blod mellem de handlende. I 1928 røg to mælkehandlere fra henholdsvis Vig og Kelstrup i totterne på hinanden. Førstenævnte havde handlen med københavnerne ved Sejerøbugten, men mælkehandleren fra Kelstrup forsøgte at komme ind på det lukrative marked, og så endte det med slagsmål, injurier og retssag. Men turisternes antal voksede og voksede, og Tage Christiansen begyndte fra 1929 at udsende sine populære årbøger med historier fra det solfyldte herred, som nu for alvor var opdaget.

Første del i serien blev bragt den 9. juli, og tredje del kan læses i den kommende uge.