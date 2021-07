Se billedserie Badehotellet ved Nordstrand bygget i 1897 nord for Nykøbing. Turisterne havde fået øje på Odsherred. Foto: Odsherred Lokalarkiv

Da turismen blev Odsherreds guldåre (1)

09. juli 2021 Af Torben Andersen

I pinsen 1896 var der fyldt op på hotellerne i Nykøbing. Og der var tale om nogle særlige gæster, som sås oftere og oftere i herredet: Turister.

Nykøbing Avis kunne fortælle, at 12 roere fra Frederikssund og syv cyklister fra København var nogle af gæsterne i pinsen for 125 år siden.

Fritidssamfundet var på vej til Odsherred. Udviklingen tog yderligere fart i de kommende årtier, hvor turismen udviklede sig til at blive Odsherreds vigtigste erhvervsbranche.

Det var ikke mindst åbningen af Odsherredbanen i 1899, der satte gang i den lokale turisme.

Samme år blev en turistforening således dannet, og der begyndte at udkomme små hæfter om seværdigheder i området.

- Foreningen skal virke udadtil ved at gøre omverdenen bekendt med, at her er skønt og godt at være i Odsherred, og indadtil ved, at turisterne får gode betingelser for et ophold her, sagde den unge sygehuslæge Georg Schad, som var initiativtager til dannelse af turistforeningen i 1899.

Det lokale folketingsmedlem Peder Madsen (V) understregede, at turismen ikke kun var en sag for købstaden - også landboerne ville få gavn af den.

- En landmand af mit bekendtskab tjener således halvdelen af den renteydelse, der påhviler ejendommen, ved at leje to værelser ud til landliggere i sommertiden, sagde han på det stiftende møde i turistforeningen.

Rørvig blev et populært udflugtssted.»En mil fra Nykøbing ligger badestedet, fiskelejet Rørvig. I de senere år synes det, som om københavnerne har fået øjnene op for, at Rørvig vitterligt er et fortræffeligt badested«, skrev en avis i 1911.

Samme år vurderede Venstrebladet, at der aldrig nogensinde havde været så mange sommergæster i herredet.

Turister trods krigen Det haltede lidt med turistforeningens aktivitetsniveau under 1. verdenskrig, men turisterne kom alligevel fortsat til herredet, selv om der var økonomisk lavvande hos mange danskere i disse år. Antallet af biler i sommerlandet faldt på grund af en række restriktioner og forbud, men så slap man jo for mange af de forhadte støvskyer, der fulgte med automobilerne.

I 1917 konstaterede den lokale udgave af Socialdemokraten, at alle værelser i Rørvig var udsolgt i sommersæsonen.»Alt er taget i brug, selv den tarveligste lejlighed har sin søger, og hovedgaden dernede, Tolbodvejen, er på visse tidspunkter af dagen, for eksempel når gongongen lyder og kalder til måltid, en sværm af glade, sommerklædte mennesker. Billedet kan, en miniature, sammenlignes med en af de større byers hovedgader i strøgtiden«, skrev avisen, som også noterede sig, at turisterne udgjorde en broget skare: kunstnere, forfattere, malere »samt en mængde københavnere med pengepungen i orden«.

Rørvig-turistene var også vigtige for beboerne, og man diskuterede tilmed, om der ikke kunne etableres en togforbindelse til den populære sommerdestination.

De mange turister skulle også serviceres, og i 1918 besluttede Højby Sogneråd at opstille 30 vejtavler, der viste retning og afstand til de forskellige byer.

Mange seværdigheder I 1919 skulle Den Danske Turistforening have revideret sin oversigt over danske turistattraktioner. Professor Karl Larsen tog til Odsherred for at få et frisk billede af tingenes tilstand. Han så blandt andet nærmere på Nordstrand (»Sjællands Skagen«), Hov Vig ( for at se på åleavl) , Lodsoldermandsgården i Rørvig, Dybesø, Højby Kirke, Stenstrup Museum, Gniben, Odden Kirkegård, sindssygehospitalet, Anneberg, og Grundtvigs mindesten.

Jo, Odsherred havde en masse at byde på, og udviklingen skulle komme til at gå endnu hurtigere i de kommende årtier.

Den anden artikel i serien bringes i næste uge.