Da prins Henrik var i Odsherred

Odsherred - 14. februar 2018 kl. 12:49 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 22. september 1993 ankom regentparret til Nykøbing for at deltage i fejringen af, at byen havde været købstad i 550 år.

Her tog borgmester Bent S. Jensen (S) imod, og dronning Margrethe og prins Henrik fik en festlig modtagelse i Pakhuset, hvor blandt andre Margrethe Agger fortalte om sine udstillede billedvæverier.

Mellem 3000 og 5000 borgere hilste på regentparret, da det efterfølgende bevægede sig ud i Nykøbing. To tusind papirflag var delt ud for at gøre dagen endnu mere festlig.

Regentparret besøgte Odsherreds Museum, Ældrecentret Grønnegården og Ruwel, inden der blev sagt farvel på Anneberg ved 17-tiden. Besøget varede fem en halv time.

Prins Henrik viste under besøget stor interesse for en tin-udstilling på Anneberg og museets urtehave.

Prins Henrik og dronning Margrethe deltog også i fejring af 200-året for slaget på Odden. Her afslørede prinsen en mindetavle over de faldne.

Prins Henrik var ikke med, da dronning Margrethe i efteråret 2016 besøgte Odsherred.

