Da Odsherred var et sandt mink-mekka

Det sidste kapitel i historien om mink i Odsherred er ikke skrevet endnu. Men med udgangspunkt i regeringens aktuelle ønske om at nedslagte samtlige mink i Danmark, herunder otte steder i Odsherred, kan man se tilbage på en enestående lokal erhvervshistorie, som tog sin begyndelse i 1930, hvor de første producenter dukkede op i herredet, og hvor Dansk Pelsdyravlerforening var blevet dannet. I Nordamerika havde man en længere tradition for minkavl. I slutningen af 1920'erne dukkede der nogle sølvræve- og bæverfarme op i Danmark - på Odden var der således en rævefarm.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her