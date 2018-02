En lokalplan giver Lundbeck lov til at udvide, og det medførte i 2017 en del debat. Danmarks Naturfredningsforening klager over lokalplanen. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

DN klager over Lundbeck-lokalplanen

Odsherred - 27. februar 2018 kl. 14:27 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det sidste punktum er endnu ikke sat i sagen om den Lundbeck-lokalplan, som byrådet vedtog i efteråret 2017, og som giver medicinalvirksomheden lov til at udvide.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har nemlig besluttet at klage til Natur- og Fødevareklagenævnet over byrådets beslutning.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

DN klagede først til kommunen, og man gjorde gældende, at klagen skulle have opsættende virkning.

Dette har kommunen imidlertid afvist, da DN ikke har godtgjort, at udnyttelsen af lokalplanen vil medføre risiko for væsentlig negativ miljøpåvirkning.

Kommunen skriver i sit svar til DN, at DN ikke har godtgjort, »at nyt byggeri og bygningsforberedende arbejde vil kunne ændre på grundvandets strømningsforhold, og dermed medføre risiko for yderligere spredning af forurening i området«. Dette er DN dog uenig i, og naturfredningsforeningen mener, at lokalplanen »mangler en rimelig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering«.

Ikke en rigtig skov

Et læbælte skal afskærme for bygningerne. Men DN mener, at man må forvente, at der går lang tid, inden beplantningen kan få en såkaldt skovlignende karakter. Her føler foreningen sig misforstået af kommunen, som svarer, at man ikke mener, »at der kan støttes ret på, at beplantningsbæltet er skov«. DN mener nemlig ikke, at beplantningsbæltet er en skov i skovlovens forstand.

Afstanden til nabobebyggelser har fyldt meget i diskussionen om Lundbeck-lokalplanen. DN fremhæver, at der »som minimum« bør være 500 meter til nærmeste beboelsesområde. Odsherred Kommune mener dog ikke, »at der kan støttes ret på, at der er krav om afstand til nabobebyggelser på 500 meter«. Man peger på, at de 500 meter en anbefalet afstand.

Uenighed om miljøklasser

DN inddrager også Miljøstyrelsens såkaldte miljøklasser i sin argumentation imod lokalplanen. Men kommunen mener, at Miljøstyrelsen har fastsat virksomhedsklassifikationer som et hjælperedskab til planlægningen. »Klassificeringen kan ikke anvendes som begrundelse for indgreb overfor eksisterende virksomheder«, hedder det i kommunens svar til DN. Et synspunkt, naturfredningsforeningen dog ikke deler.