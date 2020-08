Klintsø burde genskabes, siger DN Odsherred. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: DN: Genskab Klintsø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DN: Genskab Klintsø

Odsherred - 11. august 2020 kl. 08:33 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang var Klintsø med 2,5 kvadratkilometer Odsherreds største sø og den næststørste i amtet, men i anden halvdel af 1800-tallet begyndte man at udtørre søen, som blev til landbrugsjord.

Nu foreslår Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Odsherred, at søen bliver genskabt.

- I kommunens Naturkvalitetsplan er området udlagt til potentiel sø, så muligheden for at genskabe søen er åbenbar. DN Odsherred har i en årrække haft projektet højt på ønskelisten, måske især ud fra argumenter om landskabelige kvaliteter, men med den stigende bevidsthed omkring naturens betydning for klima og biodiversitet mener vi, at tiden nu må være inde til at realisere blandt andet dette projekt, siger formanden, Nora Tams, og gør opmærksom på, at søer holder på det organiske materiale og giver plads til en mangfoldighed af dyr og planter.

DN Odsherred vil via to større DN-projekter, »Giv Naturen Plads« og »Naturlig Grøn Genstart«, arbejde for at få genskabt Klintsø,

- Naturlig Grøn Genstart er tilknyttet puljemidler, som kommunen kan søge, derfor er dette projekt interessant, fordi det vil kunne skabe lokale arbejdspladser, siger Nora Tams.

Journalist Kjeld Hansen har skrevet flere bøger om de danske indvandingsprojekter gennem tiderne. Han synes, at det er oplagt at genskabe Klintsø.

- Tiden arbejder imod at blive ved med at anvende disse lavbundsarealer. Det er møgsvært at holde området tørt. Det er for enhver landmand en ekstra udgift, og derfor vil det også for lodsejerne være en fordel, hvis de kunne komme af med jorden. De udtørrede søer synker sammen ad åre, og så bliver dræningen endnu mere besværlig og kostbar, siger Kjeld Han- sen.

Han mener, at en rekreativ sø er langt mere at foretrække end marker med gulerødder.

- Hvis man genskabte søen, ville man også få nogle yderst attraktive sø-grunde, som kunne være med til at finansiere projektet, siger Kjeld Hansen, som også forventer, at en genetablering af Klintsø vil give yderligere beskæftigelse og omsætning i området.

- Filsø i Sydvestjylland blev genskabt i 2013 og har skabt en enorm interesse for området. Det samme ville også ske med Klintsø, som med det samme ville få et fantastisk fugleliv, siger Kjeld Hansen.