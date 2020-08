DF vil frede foreninger ved hussalg

Byrådet besluttede tirsdag aften at sige ja til en større bygningsrokade, som blandt andet får betydning for Ung i Odsherred og de foreninger, der bruger Højbygård.

»Dette er ikke en ideel løsning, men det bedste vi kunne finde frem til. Vi ønskede en permanent løsning for Ung i Odsherred, for vi kan ikke være bekendt, at de så længe har siddet i en usikker bygningssituation i Asnæs,« siger hun.

Byrådet besluttede, igen igen, at sætte Højbygård, i Højby, på salgs-listen, men med en klausul om, at de frivillige foreninger, der idag bruger lokalerne, kan blive ved med det i til-salg perioden og muligvis også efter, og det glæder Julie Jacobsen.

»Vi glæder os over, at foreninegrne fortsat kan benytte Højbygård, og vi vil holde et vågent øje med dette i den fremtidige proces, så et salg muligvis kan blive med en klausul om, at foreningerne i en periode efter salg kan bruge huse,« siger hun.