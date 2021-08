Politikerne har besluttet, at de vil gå til budgetforhandlingerne med et ønske om at kunne bruge 239.000 kr. på nye parkeringsskilte.

DF var de mest moderne, men tabte slaget

Odsherred - 20. august 2021 kl. 19:32 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det kan være ganske vanskeligt at finde rundt i parkeringsjunglen i Nykøbing, og derfor skal der nye skilte til, og formanden for udvalget, Paw Pedersen (DF) var klar til at iføre sig de store spenderbukser og bruge mellem 1,8 - 2,8 mio. kr. på elektroniske parkeringsskilte baseret på sensorteknologi, der kunne give bilisterne besked om ledige parkeringspladser i realtime.

Formanden havde bare ikke flertallet med sig, og de øvrige udvalgsmedlemmer stemte i stedet for at bruge 239.800 kr. på indkøb af traditionelle parkeringstavler.

Beslutningen fik Paw Pedersen til at få tilføjet en mindretalsbeslutning, hvor han skriver, at:

»DF ønsker det bedste for kommunens borgere og ikke mindst for miljøet. Når bilister kan køre direkte til ledig p-plads, uden at køre forgæves og/eller holde i kø/tomgang, mindsker det forureningen. Derfor går vi ind for den elektroniske skiltning på trods af, at det er den dyreste løsning.«

Ifølge den kommunale administration, så bør der opsættes nye tavler på 17 lokaliteter i Nykøbing.

Ifølge embedsmændene er etablerings- og vedligeholdelsesomkostningerne lavest ved den løsning, som det politiske flertal håber der kan hentes penge til i de kommende budgetforhandlinger, men på negativsiden, er det ikke muligt for kommunen at få et billede af parkeringsarealernes udnyttelse, og bilisterne har ikke mulighed for at orientere sig i retning af ledige p-arealer.