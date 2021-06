Julie Jacobsen og hendes parti, DF, indgår valgteknisk samarbejde med De Konservative. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: DF og Konservative indgår teknisk valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF og Konservative indgår teknisk valgforbund

Odsherred - 30. juni 2021 kl. 15:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti og De Konservative er blevet enige om at indgå et teknisk valgforbund i forbindelse med byrådsvalget i Odsherred Kommune den 16. november.

Ved valget i 2017 fik DF 9,7 procent af stemmerne, hvilket rakte til to sæder i byrådet. De Konservative opnåede med 2,5 procent ikke repræsentation.

Venstre, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har allerede indgået et valgforbund.

- De peger ikke på en konkret borgmesterkandidat, mens vi i DF har valgt at pege på mig som borgmesterkandidat, der skal være med til at samle blå blok, siger Julie Jacobsen (DF), som i dag sidder i byrådet.

En afgørende valgnat

Hvis DF ikke får borgmesterposten, vil partiet ikke nu lægge sig fast på, hvem der skal have hvervet.

- Det må forhandlingerne på valgnatten afgøre. For os handler det først og fremmest om retningen for kommunen, siger Julie Jacobsen.

DF var i de foregående valg i teknisk valgforbund med Socialdemokratiet.

- Men vi mener, at kommunen er gået lidt i stampe. Man gør det samme, som man plejer, og derfor vil vi gerne noget nyt. Vi vil gerne ryste posen og se mere på, hvilken retning det er, vi ønsker. Og når de to små partier går sammen, så er det for at undgå stemmespild. Hvis det ene parti ikke får gavn af stemmerne, kan det andet parti få glæde af dem. Dansk Folkeparti og De Konservative er jo ikke langt fra hinanden, siger Julie Jacobsen, som slår fast, at DF er et borgerligt parti.

- Når vi for eksempel taler affaldssortering, så synes vi, at private aktører gør det rigtig godt, siger hun i forlængelse af den seneste tids debat om, hvorvidt kommunen i fremtiden skal stå for affaldssorteringen i kommunen.

Julie Jacobsen håber på tre DF-pladser i byrådet fra 2022.

- Men det er nok mere realistisk med to, siger hun.

De Konservatives spidskandidat, Claus Starup, lægger også op til et systemskifte i Odsherred.

K: Samling i blå blok

- Hvis vi skal have et systemskifte, skal alle borgerlige partier være med. Ingen blå partier skal stå tilbage på perronen. Det er den vigtigste opgave. Vi er derfor glade for, at vi har kunnet trække DF hen mod os, siger Claus Starup, som understreger, at forskellene mellem partierne ikke er så store i lokalpolitik.

De Konservative har endnu ikke givet et bud på en kommende Odsherred-borgmester.

- Vi vil gerne pege på den borgmesterkandidat, der kan samle blå blok. Det er en proces, og der kan ske noget hen over sommeren. Vi har for eksempel endnu ikke hørt så meget fra Nyt Odsherred, så vi ved ikke, hvor de står henne, siger Claus Starup.

Radikale Venstre og Nyt Odsherred har også indgået teknisk valgforbund.