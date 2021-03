Julie Jacobsen er DFs repræsentant i både økonomiudvalget og kultur- og folkeoplysningsudvaget i Odsherred Kommune, og hun kan godt se en fidus i at lade private overtage ellers kommunalt støtte kulturaktiviteter.

DF kan godt se en fidus i visse besparelser på kulturen

Odsherred - 13. marts 2021 kl. 17:05 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det er et enigt kulturudvalg, der glæder sig over, at borgmester Thomas Adelskov (S) har indkaldt gruppeformændene til drøftelser om at reducere eller helt fjerne besparelseskrav på kulturområdet.

Læs også: Sparekrav i millionstørrelsen pilles af bordet på onsdag

Men DFs Julie Jacobsen kan dog godt se enkelte positive ting i besparelserne.

»Der er lavthængende frugter, som det er en god ide at få set på. Da vi for eksempel valgte at tage penge fra Alsang, så stod der hurtigt frivillige klar til at tage over, og så kan man jo spørge, hvorfor kommunen skal finansiere det,« siger hun.

Meldingen ffår Niels Nicolaisen, fra Venstre, til at erklære sig delvis enig, men han slår også fast, at det er første gang han hører DF komme med forslag til aktiviteter, som vil blive klaret bedre af ikke at få kommunal støtte, men at han er meget villig til at se på konkrete forslag fra DF.

»Det vil da være helt fint, hvis der er private som kan tage over, og vi skal naturligvis se på om alle de aktivietter, der automatisk får tilskud, rent faktisk har brug for det for at kunne overleve, men de helt store lunser af sparekravet på 2,5 mio. kr. kan ikke findes på den måde,« siger han.