DF hopper fra valgforbund med borgmester, og er klar til lokalt opgør med islam

»Vi går ikke og smækker med døren, men vi har brug for at stå på egne ben og finde ind til kernen af Dansk Folkepartis politik. Det giver en vis dynamik i et byråd, når et parti sidder med næsten absolut flertal, og vi har haft respekt for Thomas Adelskovs (S) måde at samle mange partier, men vi har også indgået mange kompromiser, når vi har forhandlet bag lukkede døre. Dansk Folkeparti har ofte indgået forlig for at trække aftalerne i en mere spiselig retning, men det har netop været kompromis og forlig. Samtidig er vi glade for den opbakning, der har været omkring vores egen politik. Her kan vi nævne opbakning til samarbejde med Kattens Værn, udvidelse af SSP indsatsen, fast afholdelse af veterandagen, fravalg af religiøst velsignet mad, dialog med foreningslivet, og at se på brugen af de kommunale haller,« siger hun.