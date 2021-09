Send til din ven. X Artiklen: DEBAT:Hvad med tilbud til de rejsende på Holbæk Station? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT:Hvad med tilbud til de rejsende på Holbæk Station?

Odsherred - 26. september 2021 kl. 08:42 Kontakt redaktionen

Når man som bruger af den kollektive transport tvinges til at gøre ophold på Holbæk Station, så mødes man af et miljø, som nærmest kan betegnes som et betonhelvede. Mørke misligholdte gange forbinder busterminal og perroner med udgangene. Den såkaldte ventesal er totalt afmonteret for siddepladser i en diffus bestræbelse på at undgå, at uro-elementer og adresseløse tager ophold i rummet.

Det er en gammel erfaring, at man med disse faciliteter får det, man signalerer. Det bliver et urocenter. Der er liv på stationen, men et uønsket af slagsen, fordi man som passager hellere står på en vindblæst perron end tager stående ophold i et totalt uberegneligt miljø, præget af bander og rødder m.fl.

Det synes oplagt, at man fra kommunens side i stedet for "tilbud for unge på stationen" fik retableret tilbud til de rejsende, således som det fungerede, før man nedlagde DSB-kiosken lige op ad ventesalen. Det lyser nemlig langt væk, at stationen fortsat vil være et usikkert og uroligt sted at stille sig op i.

Sådan som trafikafviklingen er sammensat i Region Sjælland, vil de rejsende fortsat blive tvunget til lange ophold på Holbæk Station, ikke mindst i weekender og i aftentimer. Der er hyppige aflysninger af togafgange og forsinkelser, der gør, at man ikke kan nå togskifte fra regionaltog til lokalbanen.

Interessen fra Odsherred er naturligvis, at man fik etableret direkte toglinje fra Nykøbing Sjælland til København, så passagererne helt kunne undgå det meget kedelige knudepunkt, som Holbæk Station er.

Søren Jakobsen

kandidat for Nyt Odsherred

Højby Hovedgade 56

4573 Højby