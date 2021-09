Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Odsherred skal en anden vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Odsherred skal en anden vej

Stærke virksomheder er en forudsætning for et godt og sundt samfund. Vi kan ikke bygge et samfund der baserer sig på bloktilskud eller via finansloven. Dertil har Odsherred Kommune et for vigtigt ansvar og opgave.

Et ansvar for at den erhvervsservice som kommunen yder er optimal. Kommunen skal ikke være en modspiller, men en medspiller. Så enkelt kan det siges. Selvstændige virksomheder er ofte skabt af initiativer og personer, der tager det personlige ansvar meget alvorligt. Der er ikke andre end den selvstændige selv og måske den nærmeste familie til at drive virksomheden.

Kommunens rolle flyder rundt: Hvor ligger problemerne, hvor er udfordringerne, hvad er diagnosen? Det kan man utvivlsomt bruge endeløse møder på at identificere. Med og uden erhvervslivets medvirken.

Tiden kommet til at stille skarpt på opgaven, speede tempoet op; Der skal være en bedre og hurtigere service til virksomhederne. Så enkelt er det. For vi kan ikke leve af bloktilskud.

Der er et ordsprog der lyder; Den der lever stille, lever godt. Men dykker man ned under overfladen, er der utallige beretninger om kommunens modspil! Kommunen skal være en medspiller, der hurtigt løser sin del af opgaven. IKKE en syltekrukke.

For 2 år siden medvirkede jeg til et Erhvervsstrategimøde, som nu ligger til KV21 paneldebat ved Odsherred Erhvervsforums arrangement den 27. september 2021. Odsherred ligger fortsat nederst i DI´s erhvervsindeks over tilfredse virksomheder. Diagnosen er simpel - det tager for lang tid at få behandlet sager i Odsherred Kommune.

Samme år deltog jeg i et møde om Geoparkens pejlemærker! Hvis den vinkel og perspektiv kan gøre det bedre?

Odsherred får desværre stadig bundrangering i DI´s analyser af erhvervslivets vilkår i Odsherred.

Løsningen ligger IKKE i disse møder, omend hyggeligt samvær helt sikkert er godt for virksomhedernes muligheder for at netværke med hinanden.

Tiden er inden til at finde inspiration udefra - fra kommuner der har haft held med at knække den uheldige spiral og kultur i kommunens erhvervsservice.

Claus Starup

Konservativ spidskandidat KV21