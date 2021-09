DEBAT: Hvilke frygtelige artikler vi har læst de seneste dage.

Tænk, at vi har så dårlige arbejdsforhold i hjemmeplejen. Vi i Ældrerådet har gennem mange år haft fokus på køretider - eller det troede vi. I sidste periode var de enkelte medlemmer ude at køre med hver vores hjælper og noget af det, vi spurgte ind til var netop køretiden. Hvis der ikke er den nødvendige køretid mellem de enkelte besøg medfører det forkortede besøg, risiko for ulykker på vejene, stress hos hver enkelt hjælper over ikke at yde det maksimale.

Det kan vi ikke være bekendt! Hverken over for borgerne eller vore ansatte. Vi håber meget, at det er sidste gang, det skal være nødvendigt at sygemelde sig, for at gøre opmærksom på dårlige arbejdsforhold.