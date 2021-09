Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hellere jobs til ledige end flere udlændinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hellere jobs til ledige end flere udlændinge

Odsherred - 23. september 2021 kl. 08:39 Kontakt redaktionen

Det går rigtig godt for dansk økonomi. På rekordtid er vi gået fra asken til ilden. Fra ledighed og restriktioner til opsving og rekordhøj beskæftigelse. Der er meget at glæde sig over.

Opsvinget betyder imidlertid, at mange virksomheder nu siger, at de mangler arbejdskraft. De vil derfor have adgang til billig arbejdskraft fra Asien og Sydamerika.

Vi siger nej. Vi skal i stedet gøre en ekstra indsats for at få vores egne ledige ind i fællesskabet. Lige nu har vi 101 ledige i Holbæk og Odsherred. Lad os starte med at finde plads til dem i virksomhederne.

Det er netop nu, hvor økonomien kører rigtig godt, at vi skal have de sidste med. Det er nu, virksomhederne skal vise ansvar og åbne deres arbejdspladser for folk, som måske mangler de sidste kvalifikationer for at kunne udføre et job helt rigtigt. Lad os satse på lynhurtig uddannelse og efteruddannelse af de ledige, før vi sender bud til Manilla eller Rio for at hente arbejdskraft.

Lige nu er der hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft og reel mangel i enkelte brancher. Men inden virksomhederne klager deres nød i pressen, kan de ringe til os i 3F. Måske vi kan hjælpe med en løsning. Vi vil også opfordre virksomhederne til søge i den europæiske jobdatabase, Eures. Der er nemlig over 14 millioner europæiske arbejdsløse, som virksomhederne kan hente her og nu uden begrænsninger, så længe det sker under ordnede løn- og arbejdsvilkår.

På lidt længere sigt skal vi have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Regeringens reformudspil i denne uge er et godt skridt i den rigtige retning, blandt andet med tre helt nye, erhvervsskoler med fokus på grøn teknologi og udvikling. En af barriererne er imidlertid, at virksomhederne i årtier har forsømt at oprette praktikpladser. Virksomhederne må oprette flere relevante praktikpladser for at sikre fremtidens arbejdskraft. Ellers fortsætter de unge med at vælge erhvervsuddannelserne fra.

Allan Andersen, formand for 3F Holbæk-Odsherred og Søren Heisel, forbundssekretær i 3F.