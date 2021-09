DEBAT: Frit valg - Fra vugge til krukke

Radikale Venstre i Odsherred havde i går inviteret til borgermøde med temaet "Hvad er egentlig et friplejehjem". Jens Maibom Pedersen der er næstformand i Danske Diakonhjem fortalt levende om koncepterne om fik også udredt de myter, der ligger omkring friplejehjem hos nogle skeptikere. Radikale Venstre i Odsherred ønsker brændende at vi opfører et Friplejehjem i Odsherred, som et supplement til de kommunale plejehjem - fuldstændig som vi kender den sunde tanke fra skoleverdenen. Der er ingen tvivl om, at de to sektorer har godt af hinanden, at men kan lære af hinanden på kryds og tværs. Det var endvidere tankevækkende at høre, at Danske Diakonhjem havde en administrationsprocent på mellem 4 og 6 %, mens de kommunale typisk ligger på mellem 12 og 14 %. Samlet set er det offentliges udgift til en plejehjemsplads den samme, om det er friplejehjem eller kommunalt drevet. Den store forskel ligger i friheden - også til at forvalte den tildelte økonomi. Lad os i fællesskab få søsat et friplejehjem i Odsherred.