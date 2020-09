Cyklist: Hjelmen har reddet mit liv

- Jeg plejer at cykle hver dag. Odsherred har jo et fantastisk cykelterræn, siger Lasse Nellemose.

- Jeg kom kørende ned ad bakken på Gelstrupvej fra Egebjerg, og vil svinge op ad Søgårdsvej. Der er fint udsyn, så jeg tager svinget indenom og opdager for sent, at vejen hælder, og at jeg kører i en masse grus og småsten på vejen. Så går det galt, husker Lasse Nellemose.

Han kunne godt ønske sig, at Odsherred Kommune vil være opmærksom på at få fejet vejen for grus på strækningen, eller sætte et advarselsskilt op, så man advarer cyklister om, at vejbanen kan være usikker.