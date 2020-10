Se billedserie Mens Tommy justerer bordhøjden mens Flemming i »sofaen« tjekker, om det kan holde... Fotos: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Cykling uden Alder cykler nu ind i Odsherred - nye piloter efterlyses

Odsherred - 17. oktober 2020 kl. 19:09 Af Henrik Uhre-Prahl Kontakt redaktionen

Jo, vinden var kold og selvom solen endelig brød frem, så skulle der ekstra tæpper med på den »første« tur fra plejecenter Bakkegården forleden. Og der var store smil hos alle - både dem, der sad mageligt i »sofaen« foran og dem, der trådte i pedalerne bagved.

Turen var premierer på et nyt samarbejde mellem Odsherred Kommune og organisationen Cykling uden Alder. I årevis har flere entusiastiske ildsjæle forsøgt at få de store og solide rickshaw-cykler - de står to på hvert plejehjem - ud at cykle med hjemme beboere. Blandt dem også Bodil Juel Jensen, Hørve, medlem af lokalrådet.

- Det er virkelig dejligt at se, at cyklerne nu endelig kommer af sted. Alle har godt af det, slog hun fast, da Bakkegårdens cykelhold drog afsted torsdag formiddag.

Cykling uden alder er en landsdækkende forening med over 5.000 frivillige piloter i over 46 kommuner landet over. I dag er der således over 50.000 ældre, der bor på plejecentre med rickshaw, og som har mulighed for at være med.

Flere af de ældre har ikke længere den fysik, det kræver, når der skal cykles en tur ned ad barndommens gade, ned til havnen eller bare en tur rundt for at mærke, at de stadig lever. Derfor er missionen klar i Cykling uden alder: Vi vil give de ældre ret til vind i håret.

Veteranerne var med

Peter Christiansen og Tommy Knudsen - to veteraner fra Cykling uden Alder i Kalundborg - var med på premieren, godt assisteret af Flemming Jensen, lokal Hørve-borger, der har meldt sig som den første »pilot« - det officielle navn på den, der skal køre cyklen.

Med sig havde de to veteraner også værktøjskassen, så de kunne monterer et lille bord på Bakkegårdens cykler - meget praktisk når der skal gøres holdt undervejs og nydes en kop varm kaffe, for eksempel.

Mangler piloter

- Vi er glade for det nye samarbejde med Cykling uden Alder, siger afdelingsleder Henriette Juhl, Odsherred Plejecentre, og fortsætter:

- Vi vil meget gerne have revitaliseret ideen om at bruge cyklerne, så beboerne kan komme ud - ikke kun ud i den friske luft, men også komme rundt i den lokalitet, som nu engang er deres. Så herfra en stor opfordring til alle, der måtte have lyst, tid og kræfter om at kontakte det lokale plejecenter så endnu flere kan komme ud at køre.

Disse plejehjem i Odsherred er med i projektet: Bakkegården i Hørve, Bobjergcentret i Asnæs, Grønnegården og Præstevænget i Nykøbing Sjælland, Plejecenter Grevinge og Solvognen i Højby,

Når man har meldt sig som pilot, bliver man kontaktet af en erfaren pilot - en kaptajn - som inviterer til oplæring, så man er klædt grundigt på til sin første cykeltur og kan booke den første tur online i bookingsystemet GO, oplyser Cykling uden Alder, som understreger, at piloter både er seniorer, studerende og familie og venner til nogen, der trænger til vind i håret.