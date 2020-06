Cykler Sjælland rundt for børn og unge i sorg

- Vi skulle oprindeligt have kørt for »Team Giv Håb« for børn og unge i sorg i cykelløbet Sjælland Rundt her i uge 27, men grundet covid-19 blev dette desværre aflyst. Så nu cykler vi i stedet Sjælland rundt for os selv på tre dage, skriver en af initiativtagerne, Flemming Bech, til Nordvestnyt.