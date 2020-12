Cykelstien kommer i 2021

- Et samlet udvalg vil meget gerne have denne cykelsti så hurtigt som muligt, men begejstringen er til at overse med de forsinkelser!

- Vi er så glade for at lave en cykelsti på Tuborgvej, at udvalget vil foreslå at indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde, hvis det er nødvendigt. Vi vil overholde statens frister, og vi regner med, at det er den sidste udsættelse, vi har fået. Der er ingen, der ved, hvor vi skal finde de 1.6 mio. kr., hvis de bortfalder, siger Vagn Ytte Larsen.