Ulla Margrethe Hansen (th) var i 2020 på cykeltur med Kim Knudsen (tv) og Niels Nicolaisen (V) ude for at se på forholdene for Odsherreds bløde trafikanter.

Cykelsti mellem Hørve og Svinninge i udvalg

- Odsherred er ikke en isoleret ø, men derimod en kommune som hænger sammen med andre kommuner. For borgerne i Hørve er det naturligt at køre til Svinninge, når de for eksempel skal til lægen, har brug for et apoteksudsalg, en folkeskole med overbygning eller bare et lidt større udbud af dagligvareforretninger end SPAR og Netto. Der er borgere i Hørve, som arbejder i Svinninge og omvendt. Lige nu er cyklisterne henvist til kanten af den trafikerede landevej mellem de to byer. En god cykelsti vil gøre det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen og dermed gavne både klimaet og sundheden, skriver Ulla Margrethe Hansen.