Cykelsti har været årsag til store forældre-bekymringer i årevis

Anne Dillon er mor til børn på Rørvig Friskole, og har igennem flere år forsøgt at gøre kommunen opmærksom på et helt særligt stykke af cykelstien langs Søndervangsvej i Rørvig.

- Jeg oplever ikke at kunne komme igennem til kommunen med min oprigtige bekymring, nu på femte år. Det er som at slå i en dyne, siger hun til Nordvestnyt.

Det drejer sig om hendes egne og de resterende 150 skolebørn, samt alle de andre brugere af cykelstien som ofte ikke er farbar på grund af vand. Det resulterer i, at de må trække ud på vejbanen for at komme igennem, og i skole.

Hos det kommunale trafikteam, kender man godt til problemerne på Søndervangsvej. Problemet er ifølge driftsbestiller i center for miljø og trafik, Bent von Müllen, at kommunen er udfordret ved, at der ikke findes afvandingsledninger, som vi kan tilslutte vejafvandingen til og derfor kan det være en udfordring at få vandet væk fra området.