Cykelløb i tæt dialog med politiet om model: Vi har en god fornemmelse

Geopark Odsherred og løbsarrangør Jens Veggerby er i tæt dialog med Midt og Vestsjællands Politi i arbejdet med at udvikle en model, så cykelløbet Geopark Bjerg Grand Prix kan gennemføres - med en række corona-restriktioner - søndag den 27. september.

- Vi har løbende talt med politiet om vores model, og vi er meget optimistiske i forhold til at få den endelige tilladelse.

- Politiet har ikke mulighed for at give os tilladelse nu, så lang tid i forvejen, men vi har en meget god fornemmelse for det hele, siger Morten Egeskov, direktør i Geopark Odsherred.